مستشار أردوغان يصارح الجميع بشأن حرب اليمن ومتى يمكن هزيمة الحوثيين وماذا يمنع الجيش من حسم المعركة؟

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 4952

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات الحكومة الشرعية في اليمن تملك من الإمكانات ما يؤهلها لهزيمة الحوثيين.

وأضاف أقطاي في مقال نشره في صحيفة "يني شفق" التركية إن "القوات اليمنية الشرعية تمتلك من القوة ما يكفي لدحر جماعة الحوثي والتغلب عليها بالكامل، لو أعطيت لها الفرصة لذلك".

وتابع: "لا أحد يختلف على أنّ الحوثيين هم الجانب المخطئ من الأساس، إلا أنه ليس من الصحيح النظر إليهم على أنهم أقوياء لهذا الحد، ولا يمكن في المقابل محاولة تفسير عدم القدرة على دحرهم من خلال القول بعدم كفاءة أو عجز قوات التحالف.

وذكر أن القوة العسكرية وكذلك المادية التي تمتلكها قوات التحالف، إلى جانب وقوف الشعب اليمني النبيل الذي اعتمدوا عليه لمساندتهم في الميدان، كله يشكل قوة بإمكانها التغلب على جماعة الحوثي في وقت قصير وبأقل التكاليف".

وأشار أقطاي إلى وجود رغبة لدى "التحالف العربي" بعدم حسم المعركة في اليمن لصالح قوات الشرعية،حد تعبيره.

وانتقد أقطاي مليشيات الحوثي لمحاولتها الاستئثار بحكم اليمن، وقال: "كما هي طبيعة الانقلابات، لم يسفر انقلاب الحوثيين إلا عن تعطيل عملية الحوار الوطني في اليمن بشكل كامل، وعلى الرغم من تمثيلهم الضئيل في اليمن، لم يتردد الحوثيون في إعلان رغبتهم في الاستيلاء على كلّ مفاصل الحكم في اليمن، مستندين في ذلك إلى أنّ مذهبهم الشيعي يمنحهم أن يكونوا الجماعة الوحيدة في اليمن التي يمكن أن تحكم البلاد منفردة دون منازع".

واستدرك: "لا شك أنّ من يزعم ذلك ويعتقد بأنه الجدير بالحكم منفردًا؛ لن يكون منفتحًا بالتالي أمام أيّ عملية حوار، لكن ومع ذلك فإنه لم يكن من الممكن لهذه الجماعة التي لا تمتلك في النهاية إلا مجتمعًا محدودًا، أن تحظى بالاستيلاء على اليمن بشكل كامل، وأن تتمكن من الحفاظ على ذلك فترة طويلة، سواء بوسائلها الخاصة أو من خلال دعم طهران لها".

ومنذ آذار/ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.