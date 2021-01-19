فور أدائه اليمين القانونية.. توجيهات عاجلة من الرئيس هادي للنائب العام الجديد

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وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، النائب العام الجديد للجمهورية الدكتور احمد الموساي، بتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة وتأهيل كوادر النيابات .
كما وجه بالبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير واحالة كافة القضايا للقضاء للبت فيها.
جاء ذلك عقب أداء الدكتور أحمد احمد صالح الموساي اليمين القانونية، اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي ، بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.
وقالت وكالة سبأ ان رئيس الجمهورية، شدد على اهمية الاصلاح القضائي واستقلاله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة، واهمية ابعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن اي تجاذبات او مناكفات سياسية او اعلامية.
كما أكد على دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة واحلال الامن والسلام والاستقرار.
من جانبه، عبر النائب العام للجمهورية، عن شكره لثقة فخامة الرئيس التي منحه اياها..معتبراً ان توجيهات الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير وتعزيز العمل في النيابة العامة وكافة فروع النيابات.