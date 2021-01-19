عاجل: هادي يصفع الإمارات وأدواتها وينفذ قراراته الجمهورية ويصدر توجيهات

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نفذ الرئيس هادي، قراراته التي اصدرها مساء الجمعة الماضية،المتعلقة بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونواب للمجلس وتعيين نائبا عاما للجمهورية، متحديا كل الضغوطات والاعتراضات التي صدرت من جهات يمنية مرتبطة باجندات دولة الامارات.

حيث أدى اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، امام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض، كلاً من الدكتور احمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث ووحي طه امان بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس مجلس الشورى.

وعقب اداء اليمين الدستورية..رحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على اهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

ووجه الرئيس ، بضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الاسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني.

كما اكد، على اهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وان يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي.

موجهاً في ذات الصدد بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض بأداءه بما يواكب المرحلة الراهنة.

واكدً ان المجلس سيحظى كمؤسسة واعضاء بكامل الدعم والرعاية والاهتمام.

من جانبهم، عبر رئيس ونواب مجلس الشوري عن شكرهم لثقة الرئيس التي منحهم اياها..مؤكدين انهم سيبذلون الجهود المشتركة مع كافة المخلصين من ابناء الوطن للمضي قدماً نحو استعادة الدولة ودحر الانقلاب وصولاً الى تحقيق هدف الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية.

وجددوا تأكيدهم على تطوير العمل التشريعي للمجلس بما يواكب تطورات الاحداث التي تشهدها الساحة اليمنية،وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

كما أدى اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس ، الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

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