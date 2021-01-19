الحوثيون يعلنون تطوير وتصنيع أسلحة استراتيجية

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الحوثيون في اليمن، تطوير وتصنيع أسلحة استراتيجية جديدة، قبل ساعات فقط من البدء بتنفيذ قرار أمريكي تصنيف الحوثيين 'منظمة إرهابية' الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وأشار محمد العاطفي، الذي يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا امس، إلى امتلاكهم منظومات ذات تقنية عالية، منها ما سيكشف عنه قريبا.

وأضاف أنهم حققوا نقلة نوعية في مجال التصنيع لمختلف أنواع الأسلحة، وصواريخ "أرض- أرض" الباليستية.

يشار إلى أن تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة اتهم إيران بدعم الحوثيين في مجال الصناعات العسكرية، كما تتهم الولايات المتحدة الأمريكية القيادي في الحرس الثوري الإيراني (عبدالرضا شهلائي) بالإشراف على الصناعات العسكرية لدى الحوثيين.

وخلال فترات متباينة، أعلن الجيش الأمريكي القبض على شحنات أسلحة عديدة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.

وكشفت وثائق مسرّبة عن قيام مليشيا الحوثي بعمليات غسل أموال وشراء أسلحة ومعدات خاصة بطائرات دون طيار تحت غطاء تجاري.

وتظهر الوثائق رسائل من إحدى شركات القطاع الخاصة للخدمات الأمنية، التي قامت مليشيا الحوثي بالسيطرة عليها، لاستغلالها في التواصل مع شركات دولية لشراء مركبات عسكرية مضادة للدروع وقطع وأجهزة خاصة بالطائرات بدون طيار.

وتستخدم مليشيا الحوثي (المدعومة من إيران) شركة "يمن ارمرد" الخاصة بتأجير المركبات المصفحة كغطاء لشراء معدات عسكرية وأمنية من الخارج.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات بحرية واسعة للتحالف، الذي تقوده السعودية، والبحرية الدولية، حدت من عمليات التهريب الإيراني للأسلحة.

كما كشفت وثيقة أخرى سحب مليشيا الحوثي أكثر من 2 مليون دولار من أرصدة الشركة بعد تغير مجلس الإدارة والسجل التجاري باسم أحد القيادات الحوثية.

وتظهر إحدى الوثائق أن المليشيا استحدثت شركة باسم "جولدن كار"، وقامت بمخاطبة منظمات دولية لتنفيذ أغراضها.