قدم استقالته في 2011 واختفى عن الانظار.. الإعلان عن فاة وزير يمني أسبق كان يعمل في الكويت

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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توفي يوم الاثنين وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق عبدالكريم اسماعيل الأرحبي عن عمر ناهز السبعين.

والأرحبي مسئول يمني سابق كان آخر منصب حكومي تقلده هو نائبا لرئيس الوزراء وزيرا لوزارة التخطيط التي قدم استقالته منها العام 2011،بحسب معلومات جمهعا مأرب برس.

وعرف عن الأرحبي نزاهته وكان شخصية اقتصادية بارعة، حيث يعتبر من مؤسسي الصندوق الإجتماعي للتنمية في اليمن، واستطاع ان يدر على هذا الصندوق مليارات الريالات اثناء عمله فيه.

بعد استقالته من منصبه توجه الارحبي الى الخارج واستقر في دولة الكويت حتى وفاته.

واستفادت الكويت من خبرة الوزير الأرحبي وعمل في صندوق النقد العربي.

ولم يظهر الأرحبي في اي لقاء اعلامي منذ العام 2011.