ترامب قبل رحيلة يمنح وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى برتبة قائد أعلى لزعيم عربي من دول الخليج

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.

وأوضح نبيل الحمر، المستشار الإعلامي للعاهل البحريني، أن ذلك يأتي تقديراً لدور الملك حمد بن عيسى في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي