تدشين خط ملاحي عالمي بميناء عدن بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات

الإثنين 18 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استقبلت بمحطة المعلا للحاويات بميناء عدن، الإثنين 18 يناير/كانون الثاني، أول رحلات الخط الملاحي العالمي الدنماركي "ميرسك"، عبر سفينة (KIEL TRADER) في إعادة لتدشين الخط الدولي المتوقف عن الميناء منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن السفينة (KIEL TRADER) والتي دشن بها الخط الدولي كان على متنها الف و200 حاوية نمطية قادمة من احد موانئ الدول المجاورة.

واوضح ، مدير عام الأرصفة والساحات بميناء عدن المشرف العام لمحطة المعلا الكابتن شفيع الحريري ان تدشين الخط تهدف الى تعزيز نشاط حركة محطات الحاويات في ميناء عدن بين خارطة رحلات الخطوط الملاحية الدولية، وفتح آفاق أوسع لفرص استثمارية لدعم هذا القطاع.

وتتبع خطوط ميرسك، شركة "ميرسك سيلاند" الدنماركية، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم من حيث حجم الأسطول وسعة الشحن، حيث تعمل لأكثر من 786 سفينة، تخدم 374 مكتبًا في 116 دولة حول العالم.