أزمة مُفتعلة خانقة تعيشها صنعاء.. مليشيا الحوثي تدير سوق سوداء غير مسبوقة وتمنع محطات الوقود من التعبئة

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تعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، أزمة وقود حادة وسط اتهامات لسلطات الانقلاب بافتعال الأزمة، في مسعى منها لتعزيز السوق السوداء.
وخلال الأيام الماضية عادت أزمة الوقود من جديد، لتؤكد مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية هي من تدير السوق السوداء ولا تسمح لمحطات الوقود بالتعبئة.
وأوضحت المصادر أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام، بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة الميليشيا.
وذكرت ان المليشيا قامت بإخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وأكدت عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء حيث شوهدت المئات من السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع لبيع مشتقات النفط بأسعار قياسية.
وبلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 14 ألف ريال، فيما ترابط طوابير من السيارات أمام محطات الوقود الرسمية أملا في أن تسمح الجماعة بحصولهم على احتياجاتهم.