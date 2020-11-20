توجيه عاجل للسلطات في 6 محافظات يمنية

الجمعة 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح،اليوم الجمعة، السلطات المحلية في محافظات ( عدن، ابين، شبوة، المهرة، حضرموت، سقطرى) بتعفيل لجان الطوارئ لمواجهة المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها خلال الايام القادمة.

وشدد فتح على ضرورة توعية الصيادين وربانية السفن باخذ الاحتياطات اللازمة وتحذير المواطنين الاقتراب من مجاري الاودية والمنحدرات الجبلية والساكنين في مخيمات النزوح بتوخي الحذر والبقاء في المناطق الامنة، وتجنب التواجد بالقرب من المحولات الكهربائية.

وحث وزير الادارة المحلية ،المنظمات الدولية والمحلية باخذ الاحتياطات اللازمة والاستعدادات لمساندة جهود السلطات المحلية في عملية الانقاذ والاغاثة.

وامس الخميس حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات العالمية،من فيضانات وأمطار غزيرة قد تشهدهها محافظات أرخبيل سقطرى وحضرموت وشبوة والمهرة (شرقي اليمن).

وذكرت مراكز الأرصاد أنه قد يحدث فيضانات وأمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة سترافق الحالة المدارية التي تتشكل حاليا جنوب جزيرة سقطرى عدد من المحافظات الشرقية والتي قد ترتفع إلى منخفض عميق وربما عاصفة إعصارية السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تكون سقطرى هدفاً مباشراً مع وصول الحالة المدارية للجزيرة مع احتمال تأثر محافظات المهرة وحضرموت وأبين وشبوة لهطول أمطار غزيرة.

وبحسب التوقعات الجوية ستبدأ التأثيرات، اليوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة انخ في حال تحققت التوقعات فإن كميات الأمطار التراكمية المتوقعة على تلك المحافظات بين 200 إلى 300 ملم خلال 4 أيام وهي كميات كبيرة قد تسبب فيضانات.