استعدادا لموجة ثانية من كورونا.. دولة عربية تقر عدة اجراءات تبدأ تطبيقها من 1 ديسمبر

الجمعة 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقرت الحكومة المصرية مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، وبدء تطبيق المواعيد الجديدة من أول ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة إن المواعيد الجديدة تأتي في إطار استمرار جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة ومراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

وأشار إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الصيف والعاشرة مساءً خلال الشتاءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً والساعة الحادية عشرة مساءً شتاء.

وأضاف أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا قد عاودت الارتفاع مجدداً في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 342 حالة جديدة و13 حالة وفاة.

وبلغ عدد مصابي كورونا في مصر حتى الخميس، 111ألفا و955 حالة من ضمنهم 101 ألف و564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.