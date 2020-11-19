”معارك بطولية“ وانتكاسات حوثية في جبهات مأرب الغربية.. تفاصيل ماحدث اليوم

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال الجيش الوطني، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ان مليشيا الحوثي المتمردة، مُنيت خلال الساعات القليلة الماضية خسائر فادحة في عتادها القتالي وأرواح عناصرها، في جبهتي "جبل هيلان" و"المشجح"، بمديرية صرواح (غربي محافظة مأرب).

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ”سبتمبر نت” فإن قوات الجيش خاضت ”معركة بطولية“ بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر المليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه مواقع الجيش في جبل "هيلان" الاستراتيجي.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية المتمردة، بينما لاذت بقية العناصر إلى الفرار من أمام أبطال الجيش والمقاومة.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش تحصينات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية، في جبهة "المشجح" المجاورة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتتواصل المعارك البطولية التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهات غربي محافظة مأرب والتي تكبد المليشيا الخسائر المتوالية في الأرواح والعتاد.