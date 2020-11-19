”معارك بطولية“ وانتكاسات حوثية في جبهات مأرب الغربية.. تفاصيل ماحدث اليوم مراكز أرصاد عالمية تحذر من فيضانات وأمطار غزيرة ستضرب 4 محافظات يمنية بدأ من الجمعة.. ماهي المحافظات المهددة؟ السعودية ترد للمرة الأولى على تقارير المفاوضات السرية مع الحوثيين لإقامة منطقة عازلة ماذا قال أوباما عن أردوغان وتركيا في كتابه أرض الميعاد؟ باحثون في أمريكا يكشفون عن أحدث علاج لمرض السكري الكشف عن السبب الحقيقي لتأجيل الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى والمعتقلين والتي كان مقرراً ان تبدأ اليوم في الأردن أعلنت ان هدفها الأوحد حل سياسي في اليمن.. السعودية تغازل الإدارة الأمريكية الجديدة ”علاقتنا مع واشنطن أعمق بكثير من رئيس واحد“ تحرك دولي رفيع لانقاذ ”اتفاق الرياض“ والحكومة تشكو تصعيد ”الانتقالي الجنوبي“ الدولار خارج السيطرة في اليمن... والحكومة تحظر التعاملات يوم دام على الحوثيين بعد هجوم على مواقع قوات ”الشرعية“ في ”الأمهور“ بالجوف
قال الجيش الوطني، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ان مليشيا الحوثي المتمردة، مُنيت خلال الساعات القليلة الماضية خسائر فادحة في عتادها القتالي وأرواح عناصرها، في جبهتي "جبل هيلان" و"المشجح"، بمديرية صرواح (غربي محافظة مأرب).
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ”سبتمبر نت” فإن قوات الجيش خاضت ”معركة بطولية“ بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر المليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه مواقع الجيش في جبل "هيلان" الاستراتيجي.
وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية المتمردة، بينما لاذت بقية العناصر إلى الفرار من أمام أبطال الجيش والمقاومة.
إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش تحصينات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية، في جبهة "المشجح" المجاورة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وتتواصل المعارك البطولية التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهات غربي محافظة مأرب والتي تكبد المليشيا الخسائر المتوالية في الأرواح والعتاد.