مراكز أرصاد عالمية تحذر من فيضانات وأمطار غزيرة ستضرب 4 محافظات يمنية بدأ من الجمعة.. ماهي المحافظات المهددة؟

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات العالمية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، من فيضانات وأمطار غزيرة قد تشهدهها محافظات أرخبيل سقطرى وحضرموت وشبوة والمهرة (شرقي اليمن).

وذكرت مراكز الأرصاد أنه قد يحدث فيضانات وأمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة سترافق الحالة المدارية التي تتشكل حاليا جنوب جزيرة سقطرى عدد من المحافظات الشرقية والتي قد ترتفع إلى منخفض عميق وربما عاصفة إعصارية السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تكون سقطرى هدفاً مباشراً مع وصول الحالة المدارية للجزيرة مع احتمال تأثر محافظات المهرة وحضرموت وأبين وشبوة لهطول أمطار غزيرة.

وبحسب التوقعات الجوية ستبدأ التأثيرات، يوم غداً الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة انخ في حال تحققت التوقعات فإن كميات الأمطار التراكمية المتوقعة على تلك المحافظات بين 200 إلى 300 ملم خلال 4 أيام وهي كميات كبيرة قد تسبب فيضانات.