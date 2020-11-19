”معارك بطولية“ وانتكاسات حوثية في جبهات مأرب الغربية.. تفاصيل ماحدث اليوم مراكز أرصاد عالمية تحذر من فيضانات وأمطار غزيرة ستضرب 4 محافظات يمنية بدأ من الجمعة.. ماهي المحافظات المهددة؟ السعودية ترد للمرة الأولى على تقارير المفاوضات السرية مع الحوثيين لإقامة منطقة عازلة ماذا قال أوباما عن أردوغان وتركيا في كتابه أرض الميعاد؟ باحثون في أمريكا يكشفون عن أحدث علاج لمرض السكري الكشف عن السبب الحقيقي لتأجيل الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى والمعتقلين والتي كان مقرراً ان تبدأ اليوم في الأردن أعلنت ان هدفها الأوحد حل سياسي في اليمن.. السعودية تغازل الإدارة الأمريكية الجديدة ”علاقتنا مع واشنطن أعمق بكثير من رئيس واحد“ تحرك دولي رفيع لانقاذ ”اتفاق الرياض“ والحكومة تشكو تصعيد ”الانتقالي الجنوبي“ الدولار خارج السيطرة في اليمن... والحكومة تحظر التعاملات يوم دام على الحوثيين بعد هجوم على مواقع قوات ”الشرعية“ في ”الأمهور“ بالجوف
حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات العالمية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، من فيضانات وأمطار غزيرة قد تشهدهها محافظات أرخبيل سقطرى وحضرموت وشبوة والمهرة (شرقي اليمن).
وذكرت مراكز الأرصاد أنه قد يحدث فيضانات وأمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة سترافق الحالة المدارية التي تتشكل حاليا جنوب جزيرة سقطرى عدد من المحافظات الشرقية والتي قد ترتفع إلى منخفض عميق وربما عاصفة إعصارية السبت المقبل.
ومن المتوقع أن تكون سقطرى هدفاً مباشراً مع وصول الحالة المدارية للجزيرة مع احتمال تأثر محافظات المهرة وحضرموت وأبين وشبوة لهطول أمطار غزيرة.
وبحسب التوقعات الجوية ستبدأ التأثيرات، يوم غداً الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة انخ في حال تحققت التوقعات فإن كميات الأمطار التراكمية المتوقعة على تلك المحافظات بين 200 إلى 300 ملم خلال 4 أيام وهي كميات كبيرة قد تسبب فيضانات.