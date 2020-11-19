السعودية ترد للمرة الأولى على تقارير المفاوضات السرية مع الحوثيين لإقامة منطقة عازلة

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علقت المملكة العربية السعودية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على تقارير إعلامية عن عقدها مباحثات مع جماعة الحوثي الانقلابية لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإقامة منطقة عازلة على حدود المملكة.
ونفت السعودية، اليوم ولأول مرة تلك الأنباء، على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، حيث قال: ”لا نجري مفاوضات مع الحوثيين لأنهم طرف غير معترف به“.
ونقل تلفزيون ”الشرق“ عن ”المعلمي“ قوله: ”المنطقة العازلة مع اليمن شأن نناقشه مع الحكومة اليمنية الشرعية“.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر، أن السعودية أبلغت جماعة الحوثيين خلال محادثات رفيعة المستوى، بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد إذا وافقت الجماعة على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.
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وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.