أعلنت ان هدفها الأوحد حل سياسي في اليمن.. السعودية تغازل الإدارة الأمريكية الجديدة ”علاقتنا مع واشنطن أعمق بكثير من رئيس واحد“

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بن بندر، إن الحوثيين هم السبب الرئيسي في الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن وليست المملكة السبب كما يدعي البعض.

وأضافت خلال كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أن الحوثيين وداعميهم الإيرانيين هم من فجروا الأزمة في اليمن، من خلال الإطاحة بالحكومة الشرعية وتهديد الأمن القومي للسعودية وأمن الشعب اليمني.

وأكدت أن الهدف الأوحد لبلادها هو التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، مستشهدة على ذلك بخوض المملكة كل المفاوضات الدولية للتوصل لحل سياسي، بجانب التزامها بكل اتفاقيات الأمم المتحدة والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأشارت الأميرة السعودية إلى أن بلادها أكبر المتبرعين للدعم الإنساني وإعادة الإعمار في اليمن، مضيفة "أن الحوثيين ظلوا ينتهكون كل اتفاق، وينفضون عن طاولة المفاوضات، وينهبون المساعدات ويحولون دون وصولها للشعب اليمني.

ولفتت لتهديد الحوثيين للأمن القومي السعودي، من خلال إطلاق أكثر من 300 صاروخ باليستي نحو المواقع المدنية في السعودية، مؤكدة أن المملكة ستظل تدافع عن أمنها القومي.

وبشأن العلاقة الأمريكية السعودية، قالت سفيرة المملكة في واشنطن، أن العلاقة "أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتابعت: "شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

ومع فوز مرشح الحزب الديمقراطي بالرئاسة الأمريكية، يرى المراقبون بأن المملكة خسرت أبرز داعميها في الصراع باليمن، والمتمثل بالرئيس دونالد ترامب، والذي انتهجت إدارته، سياسة أكثر تعصبا إزاء إيران ووكلاءها في اليمن ولبنان والعراق.