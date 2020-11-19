الدولار خارج السيطرة في اليمن... والحكومة تحظر التعاملات الحوثيون يسقطون بالعشرات في مواجهات شرسة مع الجيش الوطني شمال الجوف يوم دام على الحوثيين بعد هجوم على مواقع قوات ”الشرعية“ في ”الأمهور“ بالجوف شاهد.. مشاجرة جماعية بالسيوف في عاصمة خليجية السعودية تواجه منتقديها بشراسة وتحدي وتعلن لن نغير قوانينا والجبير يكشف عن تهديل ناشطة سعودية للأمن القومي للملكة هذا هو الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة حسب معايير مجلة people أمير الكويت يستدعي كبار مسئولي الدولة ويصدر توجيهات أميرية بشأن الاقتصاد وسوق المال دراسة تصدم كل سكان الكرة الأرضية .. ماذا كشف العلم عن الكمامة؟ مسئول سعودي يصرح حول مراجعة قرار ضريبة القيمة المضافة ومصير 247 مليار ريال تحركات أمريكية لتوجيه أقوى ضربة ضد الامارات وأربعة تشريعات تستهدف ابوظبي توضع على طاولة جوبايدن
قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشياتالحوثي الانقلابية، إثر هجوم فاشل على مواقع الجيش الوطني شمالي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).
وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا المتمردة، حاولت من خلاله التقدم إلى أحد مواقع الجيش في جبال الأمهور بين مديريتي خب الشعف وبرط العنان شمالي الجوف.
وأوضح، أن الهجوم تحول إلى خسارة جديدة للمليشيا الانقلابية، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة المرابطين.
وأشار إلى أن ذلك تزامن مع غارات دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير آليات عسكرية مختلفة، وقتل من فيها، بعد أن استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات المليشيا في الجبهة ذاتها.
وكانت قوات الجيش الوطني أحرزت أمس الأربعاء تقدماً ميدانيا في جبهات الجدافر وعدوان، جنوب شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب هجوما معاكسا على مواقع المليشيات الحوثية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات حوثية فاشلة لاختراق مواقع الجيش في جبهات تواثنة والمطابق، والتي تصدى لها أبطال الجيش موقعين خسائر فادحة في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران.