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يوم دام على الحوثيين بعد هجوم على مواقع قوات ”الشرعية“ في ”الأمهور“ بالجوف

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشياتالحوثي الانقلابية، إثر هجوم فاشل على مواقع الجيش الوطني شمالي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا المتمردة، حاولت من خلاله التقدم إلى أحد مواقع الجيش في جبال الأمهور بين مديريتي خب الشعف وبرط العنان شمالي الجوف.

وأوضح، أن الهجوم تحول إلى خسارة جديدة للمليشيا الانقلابية، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة المرابطين.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع غارات دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير آليات عسكرية مختلفة، وقتل من فيها، بعد أن استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات المليشيا في الجبهة ذاتها.

وكانت قوات الجيش الوطني أحرزت أمس الأربعاء تقدماً ميدانيا في جبهات الجدافر وعدوان، جنوب شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب هجوما معاكسا على مواقع المليشيات الحوثية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات حوثية فاشلة لاختراق مواقع الجيش في جبهات تواثنة والمطابق، والتي تصدى لها أبطال الجيش موقعين خسائر فادحة في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران.

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