شاهد.. مشاجرة جماعية بالسيوف في عاصمة خليجية

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تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق مشاجرة جماعية عنيفة بالسيوف والسواطير في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي في الكويت.
وأظهر الفيديو لقطات توثق الشجار الذي نشب بين عدد من الأشخاص، وكان أحدهم يحمل سيفًا ويعتدي على آخر بطريقة وحشية حتى سقط أرضًا.
وذكر مغردون أن المشاجرة نشبت في البداية بين وافد بنجالي وثلاثة وافدين من الجنسية السريلانكية، وجميعهم كانوا في حالة غير طبيعية، فيما تدخل أشخاص آخرون.