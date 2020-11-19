شاهد.. مشاجرة جماعية بالسيوف في عاصمة خليجية

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق مشاجرة جماعية عنيفة بالسيوف والسواطير في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي في الكويت.

وأظهر الفيديو لقطات توثق الشجار الذي نشب بين عدد من الأشخاص، وكان أحدهم يحمل سيفًا ويعتدي على آخر بطريقة وحشية حتى سقط أرضًا.

وذكر مغردون أن المشاجرة نشبت في البداية بين وافد بنجالي وثلاثة وافدين من الجنسية السريلانكية، وجميعهم كانوا في حالة غير طبيعية، فيما تدخل أشخاص آخرون.