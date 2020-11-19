السعودية تواجه منتقديها بشراسة وتحدي وتعلن لن نغير قوانينا والجبير يكشف عن تهديل ناشطة سعودية للأمن القومي للملكة

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفضه لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق الإنسان، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين “جي 20” عبر الفيديو.

ورفض الجبير أي انتقاد لعقوبة الإعدام أو لاعتقال ناشطات مثل الناشطة لجين الهذول.

وقال الجبير عن عقوبة الإعدام: “لديكم قوانينكم، ولدينا قوانينا”، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لديها أحد أدنى معدلات الجريمة على مستوى العالم- ويرتبط ذلك بالردع، وأكد قائلا: “لن نغير قوانينا، لأن شخص ما يقول: ‘إننا لا نحب قوانينكم'”.

وتابع وزير الخارجية السعودي: “إذا أتينا إلى ألمانيا وقلنا: يتعين عليكم عدم بيع خمور في فنادق؛ لأن ذلك محظور في المملكة العربية السعودية، هل من الممكن أن يكون ذلك مقبولا هنا؟ بالطبع لا”.

وعن الناشطة الهذول المعتقلة منذ عامين ونصف، قال الجبير: “لدينا نظامنا القانوني، ونظامنا القانوني مستقل، ولا يستجيب لأي ضغوط من خارج المملكة العربية السعودية”، مضيفا أن اعتقالها مرتبط بالأمن القومي للملكة.

يشار إلى أن الهذول هي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان في المملكة العربية العربية السعودية، وتم اعتقالها مع بعض الناشطات الأخريات في أيار/مايو .2018 وكان من المفترض بدء محاكمتها في آذار/مارس الماضي، ولكنه تم تأجيل ذلك بصورة متكررة. وبدأت الهذول إضرابا عن الطعام في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ودعت عدة مؤسسات بإطلاق صراح الهذول/ 31 عاما/، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية يومي السبت والأحد القادمين قمة مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم، والتي ستُعقد في شكل مؤتمر فيديو هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وستشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المؤتمر.