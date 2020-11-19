هذا هو الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة حسب معايير مجلة people

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اختير الـ ممثل مايكل بي جوردن، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، من قبل مجلة People الشهيرة، “الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة”.
ويعد جوردن، الذي شارك في فيلم “بلاك بانثر”. ثالث ممثل أسود على التوالي يحصل على هذا التكريم السنوي.
وقال جوردن، البالغ من العمر 33 عاما، إن اللقب منحه “شعورا رائعا”. مشيرا إلى أنه سعيد بالانضمام إلى “هذا النادي”.
وبدأ جوردن مسيرته المهنية كممثل في مرحلة الطفولة، في برامج تلفزيونية مثل All My Children. وتقدم بثبات في عالم الشهرة في هوليوود إلى أن قدّم الأداء المتميز في دراما العدالة الاجتماعية Fruitvale Station عام 2013.
وفي عام 2015، لعب دور البطولة في فيلم الملاكمة Creed المكمل لسلسلة أفلام Rocky. وبعد ثلاث سنوات لعب دور الشرير إريك كيلمونجر (Erik Killmonger) .أمام الراحل تشادويك بوسمان في فيلم “بلاك
كما ونال جوردن اللقب، الذي أعلن عنه في البرنامج التلفزيوني Jimmy Kimmel Live عقب المغني جون ليجند. والممثل البريطاني إدريس إلبا، اللذين حصدا اللقب في عامي 2019 و2018 على التوالي.
وكان الممثل صريحا في الدعوة إلى تنوع أكبر في هوليوود. وفي وقت سابق من هذا العام. في ذروة احتجاجات Black Lives Matter على الظلم العنصري. وتعاون جوردن مع منظمة Color of Change غير الربحية وأطلق مبادرة تحدد الطرق الملموسة التي يمكن أن تستثمر. بها هوليوود في قصص السود والمحتوى المناهض للعنصرية.
كما وقال جوردن إن النساء في عائلته فخورات بلقب مجلة People الذي يحمله.