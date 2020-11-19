دراسة تصدم كل سكان الكرة الأرضية .. ماذا كشف العلم عن الكمامة؟ مسئول سعودي يصرح حول مراجعة قرار ضريبة القيمة المضافة ومصير 247 مليار ريال تحركات أمريكية لتوجيه أقوى ضربة ضد الامارات وأربعة تشريعات تستهدف ابوظبي توضع على طاولة جوبايدن عاصمة عربية فتكت بها الحروب تتصدر كأرخص مدينة للمعيشة في العالم دعوة عاجلة من الملك سلمان...و بيان من رئاسة الحرمين وأول تحرك من أمير مكة ماريا زاخاروفا : واشنطن تنصب نفسها حكما رئيسا على الرياضة العالمية وتتخطى مكافحة المنشطات الكشف عن مقترح لتوحيد بنكي عدن وصنعاء وشرط واحد للحوثيين مقابل صرف المرتبات نقل موظفين امريكيين الى خارج مناطق الحوثيين استباقا لخطوة غير مسبوقة تستهدف الجماعة ماذا يعني وصول بايدن للرئاسة بالنسبة لليمن ومطلب واحد لوقف الحرب؟ مسئول خليجي كبير سعيد جدا لكونه أول وزير يزور اسرائيل!
قال وزير التجارة ووزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، في كلمته خلال انطلاق المؤتمر الصحافي الدوري لوزارء الحكومة السعودية، أن السعودية ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا.
واشار القصبي إن السعودية قد سطرت قصة نجاح خلال جائحة كورونا، مشددا على أن السعودية "وبشهادة الجهات الدولية، المملكة من أنجح الدول في مواجهة كورونا".
ونوه بأن السعودية قد أضافت خلال 4 أشهر، 4 آلاف سرير عناية مركزة.
وأشار إلى أن تم إجراء 9 ملايين فحص، و12 مليون إستشارة طبية.
وردا على سؤال حول ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي إن قرار ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر.
إلى ذلك، شدد القصبي على أن مكافحة الفساد ركيزة من ركائز رؤية 2030.
وردا على سؤال، قال إن الأموال التي تم استردادها في حملة مكافحة الفساد والتي بلغت 247 مليار ريال، ستعاد إلى خزينة الدولة ويتم تسجليها ضمن الإيرادات ويعاد ضخها لتمويل مشاريع البنية التحتية.