مسئول سعودي يصرح حول مراجعة قرار ضريبة القيمة المضافة ومصير 247 مليار ريال

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 267

قال وزير التجارة ووزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، في كلمته خلال انطلاق المؤتمر الصحافي الدوري لوزارء الحكومة السعودية، أن السعودية ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا.

واشار القصبي إن السعودية قد سطرت قصة نجاح خلال جائحة كورونا، مشددا على أن السعودية "وبشهادة الجهات الدولية، المملكة من أنجح الدول في مواجهة كورونا".

ونوه بأن السعودية قد أضافت خلال 4 أشهر، 4 آلاف سرير عناية مركزة.

وأشار إلى أن تم إجراء 9 ملايين فحص، و12 مليون إستشارة طبية.

وردا على سؤال حول ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي إن قرار ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر.

إلى ذلك، شدد القصبي على أن مكافحة الفساد ركيزة من ركائز رؤية 2030.

وردا على سؤال، قال إن الأموال التي تم استردادها في حملة مكافحة الفساد والتي بلغت 247 مليار ريال، ستعاد إلى خزينة الدولة ويتم تسجليها ضمن الإيرادات ويعاد ضخها لتمويل مشاريع البنية التحتية.