دعوة عاجلة من الملك سلمان...و بيان من رئاسة الحرمين وأول تحرك من أمير مكة

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أصدرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس، بيانا، بعد دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، لإقامة صلاة الاستقساء.

وأعلنت رئاسة الحرمين، في بيان لها عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تقدم المصلين في صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، نيابة عن الملك السعودي.

وقالت إنها "استعدت لإقامة صلاة الاستسقاء وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا يوم الاثنين، إلى إقامة صلاة الاستستقاء في جميع أنحاء المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما حث الملك سلمان في دعوته الجميع على "أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة النبي محمد، وإظهارا للافتقار إلى الله مع الإلحاح في الدعاء"، وفق ما جاء في البيان. وتشهد السعودية حاليا أمطارا ورعدا في مناطق متفرقة من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حددت الخميس الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 7 مناطق داخل المملكة ستشهد أمطارا رعدية في ذلك اليوم.

وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، "الخميس"، الذي نشرته على حسابها في "تويتر"، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة.

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