الكشف عن مقترح لتوحيد بنكي عدن وصنعاء وشرط واحد للحوثيين مقابل صرف المرتبات

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات دبلوماسية يجريها المبعوث الأممي الى اليمن، للتوصل إلى إنهاء انقسام البنك المركزي اليمني، بين عدن وصنعاء.

وأفادت المصادر، بأن مارتن غريفيث، بحث في مسقط مع وفد مليشيا الحوثي الإعلان المشترك وما يصاحبه من تدابير إنسانية واقتصادية.

وقالت أن وفد الحوثيين اشترط إلغاء قرار نقل البنك المركزي وضمان إيداع عوائد النفط في بنك صنعاء مقابل صرفهم مرتبات كافة موظفي الدولة ،المتوقفة منذ سنوات،وفقاً لكشوفات عام 2014.

ووفقا للمصادر فإن غريفيث اقترح توحيد إدارة البنك المركزي من الطرفين أو تشكيل لجنة مشتركة من بنكي صنعاء وعدن دون إلغاء قرار نقل البنك.

يذكر أنه في العام الماضي أصدر مركزي صنعاء قراراً بمنع تداول أو حيازة العملة الجديدة المطبوعة في البنك المركزي بعدن.