الكشف عن مقترح لتوحيد بنكي عدن وصنعاء وشرط واحد للحوثيين مقابل صرف المرتبات نقل موظفين امريكيين الى خارج مناطق الحوثيين استباقا لخطوة غير مسبوقة تستهدف الجماعة ماذا يعني وصول بايدن للرئاسة بالنسبة لليمن ومطلب واحد لوقف الحرب؟ مسئول خليجي كبير سعيد جدا لكونه أول وزير يزور اسرائيل! وفاة معتقل يمني تحت التعذيب في سجون الامارات السرية الاميرة ريما تتحدث عن تاريخ ومستقبل العلاقات السعودية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تصفع الإمارات للمرة الثانية في تحرك عجل بمجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة بيع أسلحة لها صحيفة أمريكية: تكشف أخطر سلاح في أفريقيا تمتلكة الجزائر تحركات أممية كبيرة قبل تصنيف واشنطن المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وزير الإعلام يطلق مبادرات ومقترحات مهمة وقوية حول إنها الحرب في اليمن
كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات دبلوماسية يجريها المبعوث الأممي الى اليمن، للتوصل إلى إنهاء انقسام البنك المركزي اليمني، بين عدن وصنعاء.
وأفادت المصادر، بأن مارتن غريفيث، بحث في مسقط مع وفد مليشيا الحوثي الإعلان المشترك وما يصاحبه من تدابير إنسانية واقتصادية.
وقالت أن وفد الحوثيين اشترط إلغاء قرار نقل البنك المركزي وضمان إيداع عوائد النفط في بنك صنعاء مقابل صرفهم مرتبات كافة موظفي الدولة ،المتوقفة منذ سنوات،وفقاً لكشوفات عام 2014.
ووفقا للمصادر فإن غريفيث اقترح توحيد إدارة البنك المركزي من الطرفين أو تشكيل لجنة مشتركة من بنكي صنعاء وعدن دون إلغاء قرار نقل البنك.
يذكر أنه في العام الماضي أصدر مركزي صنعاء قراراً بمنع تداول أو حيازة العملة الجديدة المطبوعة في البنك المركزي بعدن.