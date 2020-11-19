وفاة معتقل يمني تحت التعذيب في سجون الامارات السرية

الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دانت منظمة رايتس رادار، اليوم الخميس، وفاة المعتقل نجيب عبادل تحت التعذيب في سجون مليشيات ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.

وطالبت المنظمة في تغريدات بصفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، سلطات الأمن بمدينة عدن جنوب اليمن بالتحقيق في مقتل الشاب نجيب أحمد عبادل أحد سكان حي المحاريق بمديرية الشيخ عثمان الذي قضى في سجن يسيطر عليه القطاع الثامن للحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.

وكانت مصادر محلية قد أفادت أن الشاب نجيب أحمد عبادل، أحد سكان حي المحاريق الواقع بمديرية الشيخ عثمان، قتل في أحد سجون الامارات السرية بعدن.

ووفقا للمصادر فان المختطف نجيب أحمد تعرض للضرب الشديد والتعذيب في سجن يديره قائد ما يسمى بالقطاع الثامن للحزام الأمني كرم المشرقي.

وبداية الشهر الجاري، اتهمت “رابطة أمهات المختطفين، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، باختطاف 37 من أبنائهن في سجونه بالعاصمة عدن.

وقالت الرابطة الحقوقية في بيان صادر عن وقفة نفذتها أمام مقر التحالف العربي بمدينة البريقة في عدن، إن “37 مختطفا يقبعون في سجون الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي، والمدعوم إماراتيا، منذ العام 2016، ولا تعلم أسرهم عنهم شيئا منذ 5 أعوام”.