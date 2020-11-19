الولايات المتحدة الأمريكية تصفع الإمارات للمرة الثانية في تحرك عجل بمجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة بيع أسلحة لها صحيفة أمريكية: تكشف أخطر سلاح في أفريقيا تمتلكة الجزائر تحركات أممية كبيرة قبل تصنيف واشنطن المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وزير الإعلام يطلق مبادرات ومقترحات مهمة وقوية حول إنها الحرب في اليمن مكتب غريفيث يبلغ الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية تأجيل اجتماع حول تبادل الأسرى وهذه أبرز الأسباب عقوبات أمريكية قوية وحاسمة تستهدف العشرات في إيران ومؤسسة مرتبطة بخامنئي الاعلان عن ”عملية عسكرية نوعية“ باغتت الحوثيين شرقي صنعاء وكبدتهم خسائر كبيرة بروفيسور عربي ساهم في صناعة لقاح ”كورونا“.. تعرف عليه سلاح الحوثيين يفجر خلافا حادا بين سلطنة عمان والإمارات ”الانتقالي الجنوبي“ يعترف بفشله ويستنجد بـ”التحالف“
استعرض الجيش الجزائري لأول مرة سلاحه الهجومي الحديث الذي اقتناه مؤخرا في روسيا وهو نظام "إسكندر
وقد نشر الجيش الجزائري مقطع فيديو أظهر استخدام صواريخ "إسكندر" التكتيكية الحديثة في تدريبات أجراها مؤخرا.
ولفتت صحيفة الأمريكية إلى أن "إسكندر" يعتبر أقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم. ولم تصدره روسيا إلا للجزائر وأرمينيا .
أما الكوريتان الشمالية والجنوبية فكشفتا، حسب الصحيفة، في السوق عن نماذج شبيهة تعتمد التكنولوجيا الروسية.
وقالت الصحيفة إن مدى عمل "إسكندر" بلغ 500 كيلومتر.
ويقيّمه العسكريون في مختلف البلدان عاليا لسرعته الفائقة ودقته العالية وقدرته على المناورة ومسار تحليقه الذي من الصعب التنبؤ به واستحالة اعتراضه.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام "إسكندر" روسي الصنع يعتبر أحدث وأخطر سلاح في إفريقيا.
كما أنه يعد من أحدث الأنظمة الهجومية فائقة التكنولوجيا التي اشترتها الجزائر في روسيا إلى جانب منظومة "إس – 400" للصواريخ المضادة للجو ودبابات "تي – 90" ومنظومات "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو والغواصات الحديثة من مشروع "فارشافيانكا".
أعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الجزائر باشرت بتحديث جيشها بعد مهاجمة الناتو على ليبيا عام 2011