تحركات أممية كبيرة قبل تصنيف واشنطن المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وزير الإعلام يطلق مبادرات ومقترحات مهمة وقوية حول إنها الحرب في اليمن مكتب غريفيث يبلغ الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية تأجيل اجتماع حول تبادل الأسرى وهذه أبرز الأسباب عقوبات أمريكية قوية وحاسمة تستهدف العشرات في إيران ومؤسسة مرتبطة بخامنئي الاعلان عن ”عملية عسكرية نوعية“ باغتت الحوثيين شرقي صنعاء وكبدتهم خسائر كبيرة بروفيسور عربي ساهم في صناعة لقاح ”كورونا“.. تعرف عليه سلاح الحوثيين يفجر خلافا حادا بين سلطنة عمان والإمارات ”الانتقالي الجنوبي“ يعترف بفشله ويستنجد بـ”التحالف“ ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو قرار سعودي مفاجئ بخصوص الملابس الشفافة والضيقة ومساحيق التجميل
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، إن طريق إنهاء الحرب في اليمن "يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على ميليشيات الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث".
وقال في تغريدة له
-نتفقمع التقرير الذي نشره معهد بروكينغزحول إنهاء الحرب في اليمن وهو ذات موقف الدولة الحريصة على انها الحرب، ونؤكد ان هذا الطريق يبدا بوقف التدخلات الايرانية والضغط على مليشيات الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام، والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكريوأكد أن ذلك لن يتحقق " إلا تحت الضغط السياسي والعسكري".
وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات، تعقيبا على تقرير نشره معهد بروكينغز، أن الحرب في اليمن انفجرت نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران العام 2014 على الدولة، مشيرا إلى ما مارسته ميليشيات الحوثي خلال سنوات الحرب من فظائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية، بحسب توصيفات أممية.
الحديث عن التسليم بمليشيات الحوثي امر واقع وإمكانية التعايش معها، يكشف عن جهل بتاريخها الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الارهاب بحق المدنيين واضطادها للاقليات وارتباطها العضوي بايران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لايران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم
وأضاف أن سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي، بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن الحديث عن التسليم بميليشيات الحوثي كأمر واقع وإمكانية التعايش معها، يكشف عن جهل بتاريخها الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الإرهاب بحق المدنيين واضطهادها للأقليات وارتباطها العضوي بإيران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
تحرك أممي قبل تصنيف واشنطن العرب والعالم اليمن والحوثيتحرك أممي قبل تصنيف واشنطن "الحوثي" منظمة إرهابية ولفت إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتها على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، يجعل تصنيفها "منظمة إرهابية" جزءا من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتصدي لمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين