الاعلان عن ”عملية عسكرية نوعية“ باغتت الحوثيين شرقي صنعاء وكبدتهم خسائر كبيرة

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الاربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بعملية نوعية ومباغتة في مديرية نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" فإن "قوات الجيش والمقاومة نفذت هجوماً خاطفاً على مواقع المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق، وتمكنت خلاله من قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا".
وأشار إلى أن الجيش استعاد كمية من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الهجوم، مؤكدا ان "مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها".
وتزامن ذلك مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها لمواقع المليشيات في الجبهة ذاتها.
وأمس الثلاثاء، قتل وأصيب ما لا يقل عن 20 عنصراً حوثيا في كمين نفذه الجيش الوطني الوطني لمجموعة حوثية في جبهة نهم.
ومنذ أيام تدور معارك شرسة على امتداد جبهات مديرية نهم ومأرب والجوف، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.