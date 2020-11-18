الاعلان عن ”عملية عسكرية نوعية“ باغتت الحوثيين شرقي صنعاء وكبدتهم خسائر كبيرة بروفيسور عربي ساهم في صناعة لقاح ”كورونا“.. تعرف عليه سلاح الحوثيين يفجر خلافا حادا بين سلطنة عمان والإمارات ”الانتقالي الجنوبي“ يعترف بفشله ويستنجد بـ”التحالف“ ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو قرار سعودي مفاجئ بخصوص الملابس الشفافة والضيقة ومساحيق التجميل فنان شهير يحول 14 صديقا له إلى مليونيرات أمير قطر يوجه رسائل عميقة إلى سلطنة عمان القضاء العسكري يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص أمام منتسبي الجيش لـ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية.. من هو ”الخائن“..؟ أنتبه.. تناول بيضة واحدة يوميًا يصيبك بمرض خطير
أظهرت قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية (فايزر) التي أعلنت أنها توصلت إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، اسم الباحث العربي الجزائري "سليم بوقرموح".
ويشغل بوقرموح منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية، وتطوير اللقاحات في الشركة.
وأعلنت شركة فايزر، في وقت سابق الاربعاء، ان المرحلة الثالثة من تجربتها للقاح كورونا أظهرت فعالية بنسبة 95%.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على منح تصريح الاستخدام الطارئ لأول اختبار طبي منزلي لفيروس كورونا.
نتعرف على البروفيسور العربي بوقرموح في الإنفوغراف الآتي: