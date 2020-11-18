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بروفيسور عربي ساهم في صناعة لقاح ”كورونا“.. تعرف عليه

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ عربي21
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أظهرت قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية (فايزر) التي أعلنت أنها توصلت إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، اسم الباحث العربي الجزائري "سليم بوقرموح".

ويشغل بوقرموح منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية، وتطوير اللقاحات في الشركة.

وأعلنت شركة فايزر، في وقت سابق الاربعاء، ان المرحلة الثالثة من تجربتها للقاح كورونا أظهرت فعالية بنسبة 95%.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على منح تصريح الاستخدام الطارئ لأول اختبار طبي منزلي لفيروس كورونا.

نتعرف على البروفيسور العربي بوقرموح في الإنفوغراف الآتي:

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