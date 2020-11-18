قرار سعودي مفاجئ بخصوص الملابس الشفافة والضيقة ومساحيق التجميل

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أصدرت السلطات السعودية توجيهات مهمة بشأن ملابس العاملات في المستشفيات الحكومية.

وقالت مصادر سعودية صدرت توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.

وأضافت المصادر -بحسب صحيفة "عكاظ"-: إن ضوابط اللباس تتضمن "منع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل".