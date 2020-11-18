فنان شهير يحول 14 صديقا له إلى مليونيرات

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كشف الفنان الأمريكي، جورج كلوني، تفاصيل القصة الشهيرة حول منحه لأصدقائه المقربين 14 مليون دولار، بواقع مليون دولار لكل منهم.
وفي مقابلة مع "GQ" قال كلوني إنه كان يتقدم في العمر، وبلغ حينها 52 عاما، وكان يفكر بعد أن حصل على أرباح كبيرة من فيلمه الناجح "جرافيتي" أين سيذهب بكل هذا المال، إذا لم يكن لديه عائلة.
وتابع في المقابلة: "هؤلاء الرجال ساعدوني جميعا على مدار 35 عاما، نمت على أرائكهم، وأقرضوني المال، وساعدوني حين احتجت المساعدة".
وأضاف: "ماذا لو صدمتني سيارة فجأة؟، وهل يجب أن أموت دهسا بشكل مفاجئ؟ لذا قررت أن أرد الجميل لمن ساعدني".
وتوجه كلوني إلى لوس أنجليس، واشترى 14 كيسا كبيرا، وكان برفقته رجلي أمن، ووضع في كل منها مليون دولار.
ثم جمع كلوني أصدقاءه، وقرر إعطاءهم جميعا مليون دولار لكل منهم، حتى أن أحدهم رفض الهدية، لكن كلوني قال إنه إما أن يأخذ الجميع المال أو لا أحد.