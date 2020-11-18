أمير قطر يوجه رسائل عميقة إلى سلطنة عمان

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، أن بلاده ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تعاون نموذجية.

جاء ذلك في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان.

وقال الأمير: "أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان".

وأضاف: "نتمنى دوام الرخاء والأمن والاستقرار لأهلنا في هذا البلد العزيز الذي تجمعنا به روابط أخوية متينة وعلاقات تعاون نموذجية وتاريخية قائمة على التضامن والمودة".

وفي تغريدة أخرى قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نبارك لأشقائنا قيادة وشعبا في سلطنة عُمان، بمناسبة اليوم الوطني، تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار".

وفي وقت سابق الأربعاء بعث أمير قطر إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وفي تصريحات صحفية محلية أكد السفير العماني بالدوحة نجيب بن يحيى البلوش، على قوة العلاقات القطرية العمانية، ووصفها بالأخوية المتجذرة عبر التاريخ والقائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف البلوش، أن "العمل مستمر لبذل المزيد تجاه تطوير مجالات التعاون في كافة الأصعدة، ونشعر بارتياح بالغ لما وصلت إليه مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين".