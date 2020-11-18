طيران التحالف يدمر مخزن أسلحة تابع للحوثيين في ”ماهلية“

سلاح الحوثيين يفجر خلافا حادا بين سلطنة عمان والإمارات ”الانتقالي الجنوبي“ يعترف بفشله ويستنجد بـ”التحالف“ ليفربول جاهز لبيع وأحد من نجومه، صلاح أو ماني أو فيرمينو قرار سعودي مفاجئ بخصوص الملابس الشفافة والضيقة ومساحيق التجميل فنان شهير يحول 14 صديقا له إلى مليونيرات أمير قطر يوجه رسائل عميقة إلى سلطنة عمان القضاء العسكري يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص أمام منتسبي الجيش لـ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية.. من هو ”الخائن“..؟ أنتبه.. تناول بيضة واحدة يوميًا يصيبك بمرض خطير قوات ”الشرعية“ تحقق تقدماً عسكرياً جديداً باتجاه ”حزم الجوف“ رئيس أمريكي يكشف عن أذكى زعيم عربي ويربط ذكائه بأحداث ما بعد 2011
شنت مقاتلات التحالف العربي يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، غارات جوية، استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة للمليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة “مأهلية“ بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة تابع للمليشيا المتمردة في جبهة "مأهلية" جنوبي مأرب.
كما استهدفت بغارات أخرى تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتخوض قوات الجيش والمقاومة معارك بطولية في جبهات جنوب محافظة مأرب، ضد المليشيا الحوثية المتمردة، التي تكبدت طيلة الأيام الماضية خسائر كبيرة في المعدات القتالية وفي أرواح عناصرها.