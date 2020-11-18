طيران التحالف يدمر مخزن أسلحة تابع للحوثيين في ”ماهلية“

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات التحالف العربي يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، غارات جوية، استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة للمليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة “مأهلية“ بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة تابع للمليشيا المتمردة في جبهة "مأهلية" جنوبي مأرب.

كما استهدفت بغارات أخرى تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتخوض قوات الجيش والمقاومة معارك بطولية في جبهات جنوب محافظة مأرب، ضد المليشيا الحوثية المتمردة، التي تكبدت طيلة الأيام الماضية خسائر كبيرة في المعدات القتالية وفي أرواح عناصرها.