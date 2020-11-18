القضاء العسكري يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص أمام منتسبي الجيش لـ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية.. من هو ”الخائن“..؟

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصدر القضاء العسكري بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، حكما بإعدام ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية وأر بالعمليات الحربية.

وبحسب ”سبتمبرنت“، فقد حكمت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، على المتهم، أنس حمود مهدي الحاوري، بتهمة ”إفشاء الأسرار العسكرية والإضرار بالعمليات الحربية“.

وجاء منطوق الحكم للجلسة التي عقدت برئاسة القاضي، محمد أحمد حنتوش، بأن محكمة المنطقة العسكرية السادسة أصدرت حكمها في القضية الجنائية رقم 9 لسنة 2020م، والمتعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة عبوات ناسفة، بقصد الإضرار بالعمليات العسكرية واستهداف قيادات الجيش.

وأدانت المحكمة المتهم، أنس حمود مهدي الحاوري، لما نسب إليه في قرار الاتهام من أفشاء للأسرار والإضرار بالعمليات العسكرية، وأقرت بإعدام المحكوم عليه رمياً بالرصاص تعزيراً أمام جمع من منتسبي الجيش الوطني.