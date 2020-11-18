القضاء العسكري يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص أمام منتسبي الجيش لـ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية.. من هو ”الخائن“..؟ أنتبه.. تناول بيضة واحدة يوميًا يصيبك بمرض خطير قوات ”الشرعية“ تحقق تقدماً عسكرياً جديداً باتجاه ”حزم الجوف“ رئيس أمريكي يكشف عن أذكى زعيم عربي ويربط ذكائه بأحداث ما بعد 2011 عقوبات واشنطن تجبر هواوي على بيع أعز ما تملكه الامارات تستعين بالدين لمراضاة إسرائيل وتقوم بصلاة مشتركة بين ابوظبي وتل ابيب الرئيس ”هادي“ يوافق على إعلان الحكومة الجديدة واستبدال الشق الأمني والعسكري بـ”مصفوفة اجراءات بديلة“.. وهذا موعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة هكذا احتفى ريال مدريد بإنجاز راموس التاريخي مع إسبانيا 140 قتيلا وجريحا في معارك هي الأشد ضراوة منذ أشهر بأبين تحذيرات من منخفض جوي يضرب هذه المناطق في اليمن
أصدر القضاء العسكري بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، حكما بإعدام ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية وأر بالعمليات الحربية.
وبحسب ”سبتمبرنت“، فقد حكمت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، على المتهم، أنس حمود مهدي الحاوري، بتهمة ”إفشاء الأسرار العسكرية والإضرار بالعمليات الحربية“.
وجاء منطوق الحكم للجلسة التي عقدت برئاسة القاضي، محمد أحمد حنتوش، بأن محكمة المنطقة العسكرية السادسة أصدرت حكمها في القضية الجنائية رقم 9 لسنة 2020م، والمتعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة عبوات ناسفة، بقصد الإضرار بالعمليات العسكرية واستهداف قيادات الجيش.
وأدانت المحكمة المتهم، أنس حمود مهدي الحاوري، لما نسب إليه في قرار الاتهام من أفشاء للأسرار والإضرار بالعمليات العسكرية، وأقرت بإعدام المحكوم عليه رمياً بالرصاص تعزيراً أمام جمع من منتسبي الجيش الوطني.