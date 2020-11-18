القضاء العسكري يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص أمام منتسبي الجيش لـ”خائن“ أفشى أسرار عسكرية.. من هو ”الخائن“..؟ أنتبه.. تناول بيضة واحدة يوميًا يصيبك بمرض خطير قوات ”الشرعية“ تحقق تقدماً عسكرياً جديداً باتجاه ”حزم الجوف“ رئيس أمريكي يكشف عن أذكى زعيم عربي ويربط ذكائه بأحداث ما بعد 2011 عقوبات واشنطن تجبر هواوي على بيع أعز ما تملكه الامارات تستعين بالدين لمراضاة إسرائيل وتقوم بصلاة مشتركة بين ابوظبي وتل ابيب الرئيس ”هادي“ يوافق على إعلان الحكومة الجديدة واستبدال الشق الأمني والعسكري بـ”مصفوفة اجراءات بديلة“.. وهذا موعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة هكذا احتفى ريال مدريد بإنجاز راموس التاريخي مع إسبانيا 140 قتيلا وجريحا في معارك هي الأشد ضراوة منذ أشهر بأبين تحذيرات من منخفض جوي يضرب هذه المناطق في اليمن
كشفت دراسة جديدة أن تناول بيضة واحدة فقط في اليوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 بنسبة 60٪.
ووجد الباحثون الأستراليون الذين درسوا عينة من 8545 من البالغين الصينيين، علاقة إيجابية بين ارتفاع استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم لدى البالغين الصينيين،
وأشارت الدراسات السابقة إلى أن تناول البيض يمكن أن يمنع مرض السكري، ما يضيف مزيجا محيرا من المؤلفات العلمية إلى الجدل.
ويشير البحث الجديد إلى أن الاستهلاك المنتظم لبيضة في اليوم – سواء مسلوقة أو مقلية – يجعلك أكثر عرضة للحالة التي تحدث عندما يكون سكر الدم مرتفعا جدا.
وقالت معدة الدراسة الدكتورة مينغ لي، في جامعة جنوب أستراليا: “النظام الغذائي عامل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري النوع الثاني، لذا فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم”.
وفي حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكري غالبا ما تكون موضع نقاش، إلا أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل للبيض ومخاطر الإصابة بمرض السكري.
وركزت الدراسة بشكل خاص على الأشخاص في الصين، الذين مروا بمرحلة انتقالية بعيدا عن النظام الغذائي التقليدي الذي يشتمل على الحبوب والخضروات، إلى نظام غذائي أكثر معالجة يتضمن كميات أكبر من اللحوم والوجبات الخفيفة والبيض، وفقا للدكتور لي.