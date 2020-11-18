قوات ”الشرعية“ تحقق تقدماً عسكرياً جديداً باتجاه ”حزم الجوف“

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أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدماً جديداً شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال اليمن).
وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبرنت“ فإن قوات الجيش الوطني، أحرزت تقدما جديدا على حساب مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات ”الجدافر" و"عدوان"، جنوب شرقي مدينة الحزم.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من التقدم بعد كسر محاولة هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في منطقة "خسف الجوف" و"حلحلان"، جنوب شرق الجوف.
وتكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى إحراق مدرعة قتالية، فيما لاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار.
وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودين بمقاتلات التحالف العربي معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وسط تكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.