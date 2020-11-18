عقوبات واشنطن تجبر هواوي على بيع أعز ما تملكه

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أجبرت الضغوط "الهائلة" الناجمة عن العقوبات الأمريكية مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" على بيع علامتها التجارية المخصصة للهواتف الذكيّة المنخفضة التكلفة "أونر" إلى كونسورتيوم محلي.
واشترى ماركة "أونر" تحالف من 40 شركة يضم وكلاء وموزعين وشركات أخرى تتوقف حياتها على هذه العلامة التجارية، بحسب ما أعلنت هواوي والكونسورتيوم في بيانين منفصلين.
وقالت هواوي، إحدى الشركات الثلاث الكبرى في العالم في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إن إنتاجها "يتعرض لضغوط هائلة" بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والتي حالت دون حصولها على ما يكفي من المكونات الإلكترونية لتصنيع الهواتف المنخفضة التكلفة.
وأوضحت هواوي في بيانها أن "عملية البيع ستساعد بائعي أونر ومزوديها على تخطي هذا الوقت العصيب".
وأونر العلامة التجارية التي تستهدف بشكل أساسي الشباب وذوي الميزانيات المحدودة تبيع وفقاً لهواوي حوالي 70 مليون هاتف سنوياً.
وشدّدت هواوي في بيانها على أنّها بعد عملية البيع هذه لم تعد تمتلك أي أسهم في شركتها السابقة و"لم تعد تشارك في إدارة الأعمال أو في صنع القرار في شركة أونر الجديدة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على "هواوي" بشبهة تجسسها لحساب بكين، وهو ما تنفيه المجموعة الصينية.
وبموجب العقوبات الأمريكية باتت هواوي ممنوعة من الحصول على التقنيات الأمريكية الأساسية لهواتفها.
ومنذ أيلول/سبتمبر لم تعد هواوي قادرة على تزويد أجهزتها المتطوّرة بشرائح "كيري" الجديدة مثلاً، ولا تملك القدرة على تصنيعها داخلياً. كما أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى تحديثات نظام أندرويد، وهو نظام التشغيل لمجموعة غوغل الأمريكية المهيمنة على الهواتف.