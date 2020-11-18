الامارات تستعين بالدين لمراضاة إسرائيل وتقوم بصلاة مشتركة بين ابوظبي وتل ابيب

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كشف وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده وإسرائيل بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان، في أحدث خطوات التطبيع بين البلدين.
ونشر آل نهيان فيديو -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- تتحدث فيه شخصيات من كلا الطرفين عن أهمية التسامح والحوار، وضرورة الانفتاح.
وعلق على الفيديو مغردا "شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة (كوفيد-19) حول العالم".
وقال حساب "إسرائيل بالعربية" إن الإمارات وإسرائيل أقامتا صلاة مشتركة لسلامة العاملين في مكافحة كورونا خاصة الطواقم الطبية، بمشاركة عشرات من رجال الدين اليهود، والمسلمين، والمسيحيين الدروز، والبهائيين وغيرهم.
ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من الفيديو ذاته.
ووقّعت الإمارات والبحرين في الـ16 من سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيع بالبيت الأبيض مع إسرائيل.
ونص الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أيضا على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة.