هكذا احتفى ريال مدريد بإنجاز راموس التاريخي مع إسبانيا

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بات نجم ريال مدريد سيرخيو راموس، ثالث أكثر لاعب مشاركة مع منتخب بلاده عبر التاريخ. ودفع لويس إنريكي براموس أساسيا في مواجهة ألمانيا، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.
ووفقا للحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر"، فإن راموس وصل للمباراة رقم 178 بقميص منتخب إسبانيا، ليصبح ثالث أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب بلاده، بالتساوي مع الكويتي بدر المطوع، والسعودي المعتزل محمد الدعيع.
وبات راموس على بعد 6 مباريات فقط من معادلة رقم الفرعون المصري أحمد حسن (عميد لاعبي العالم) صاحب أكثر عدد من المباريات الدولية برصيد 184 مباراة. وكان المنتخب الإسباني قد بلغ الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية، عقب الفوز الكاسح على المنتخب الألماني 6-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. وافتتح "الماتادور" الإسباني حصة التسجيل عن طريق ألفارو موراتا برأسية في الدقيقة "17"، قبل أن يضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة "33". ووقع رودريغو الهدف الثالث برأسية مركزة،
بينما سجل فيران توريس الهدفين الرابع والخامس في الدقائق "55 و71 ". واختتم ميكيل أويارزابال "مهرجان الأهداف"، بتوقيعه على السادس في الدقيقة الـ89 من عمر المواجهة. ورفع المنتخب الإسباني رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الـ11 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند النقطة الـ9 في المركز الثاني.