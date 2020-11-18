140 قتيلا وجريحا في معارك هي الأشد ضراوة منذ أشهر بأبين

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قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الاربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إن نحو 50 شخصاً، قتلوا وأصيب 90 آخرون، في المعارك المتصاعدة بين قوات الجيش، ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، منذ مطلع الأسبوع، في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
ونقلت الوكالة، عن مسؤولين أمنيين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، تأكيدهم أن 47 مقاتلا على الأقل من كلا الطرفين قتلوا وأصيب 90 آخرون جراء المواجهات التي تركزت في مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وتم وصفها بأنها الأشد ضراوة منذ أشهر.
وكانت مصادر طبية، تحدثت عن مقتل 9 من مسلحي الانتقالي وإصابة أكثر من 15 آخرين، فيما قتل 5 من جنود الجيش في المواجهات التي شهدتها جبهات أبين، فجر الثلاثاء.
وتشهد جبهات أبين، تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ أشهر، بعد دفع الإمارات بأسلحة جديدة ودعوة القيادي في الانتقالي، أحمد بن بريك، لمليشياته بالتصعيد الميداني، في مسعى لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية خاصة تلك التي تتعلق بالشق العسكري والأمني الذي ينص على إخراج قوات الانتقالي من عدن وتوجيهها إلى الجبهات.