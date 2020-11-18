تحذيرات من منخفض جوي يضرب هذه المناطق في اليمن

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت غرفة أرصاد حضرموت اليوم الأربعاء الصيادين والمسافرين بحر من تأثيرات منخفض جوي محتمل يبدأ الأسبوع القادم.

ونبهت الغرفة في بيان الصياديـن والمسافريـن بحراً من وإلى سقطرى بأخـذ الاحتياطـات اللازمــة لتداعيـات الحالة المداريــة المتوقعة واضطراب المـوج والريـاح المصاحبـة وخطـورة الإبحار حـول أرخبيـل سقطرى ابتـداءً من مسـاء يوم الخميس المــوافق 19 نوفمبر 2020 م.

كما حذر أرصاد حضرموت الصيادين والمسافرين على المدخل الشرقي لخليـج عــدن بمسافة ( 80- 40 ميل بحري ) من الشريط الساحلي من تأثيرات الحالة المدارية ابتــداءً من مساء يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبـر 2020م.

وقال أرصاد حضرموت إن آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل الخرائط إلى تمركز ( منطقة ضغط جوي منخفض L.P.A ) وسط جنوب بحر العرب، الإحداثيات: (9.9 درجة شمالاً - 64.3 درجة شرقاً) يبعد جنوب شرق أرخبيل سقطرى بمسافة 1,200 كيلومتر، أما شدة الرياح المركزية: ( 17-15عقدة) الهبات 20عقدة، يتجه شمال غرب.

وأوضحت أنه لا تأثيرات على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة خلال 3 أيام القادمة، بينما تقترب أحزمة السحب الكثيفة من أرخبيل سقطرى مطلع الأسبوع المقبل للفترة الزمنية 72 -96 ساعة القادمة .