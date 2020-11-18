140 قتيلا وجريحا في معارك هي الأشد ضراوة منذ أشهر بأبين تحذيرات من منخفض جوي يضرب هذه المناطق في اليمن التحالف يعلن تدمير دفاع جوي معادي من نوع (سام-6) الصين توقع مع اليمن اتفاقية بقيمة 100 مليون يوان قرار ترمب بشأن الحوثيين الذي سيربك حسابات بايدن والسعودية والامارات تضغطان لإصداره ترمب يغضب من مسئول رفيع ويطيح به من منصبه فورا والمسئول يرد الراجحي يصدر قرارا وزاريا سارا للسعوديين جماعة الحوثي تكشف حقيقة تفاوضها مع السعودية على وقف الحرب دراسة جديدة تثير جدلا حول علاقة تناول البيض بالاصابة بالسكري تهنئة خاصة الى الملك سلمان واشادة بالانجازات الكبيرة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاربعاء تدمير دفاع جوي معادي تابع لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران.
وقال أنه تم تدمير مساء الثلاثاء دفاع جوي معادي تابع لمليشيا الحوثي من نوع ( سام – 6 )،دون مزيد من التفاصيل.
واعترضت دفاعات التحالف خلال الأسبوع الماضي عدداً من الطائرات المسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية، كما دمرت قوارب مسيرة مفخخة جنوبي البحر الأحمر.