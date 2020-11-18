التحالف يعلن تدمير دفاع جوي معادي من نوع (سام-6)

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاربعاء تدمير دفاع جوي معادي تابع لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران.

وقال أنه تم تدمير مساء الثلاثاء دفاع جوي معادي تابع لمليشيا الحوثي من نوع ( سام – 6 )،دون مزيد من التفاصيل.

واعترضت دفاعات التحالف خلال الأسبوع الماضي عدداً من الطائرات المسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية، كما دمرت قوارب مسيرة مفخخة جنوبي البحر الأحمر.