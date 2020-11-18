الصين توقع مع اليمن اتفاقية بقيمة 100 مليون يوان

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وقعت الحكومة اليمنية مع الصين اتفاقية تعاون اقتصادي والتي تقدم بموجبها الأخيرة منحة قيمتها ١٠٠ مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين البلدين.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج والسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، في الرياض امس الثلاثاء.
واعرب الدكتور العوج عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الصيني في المجالين التنموي والإغاثي.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات وكذا تعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار ودعم القطاع الخاص في اليمن.
من جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقة بين البلدين، مشيراً الى ان اليمن من اوائل الدول العربية التي اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين عام ١٩٥٦.. لافتا الى ترحيب الصين بانضمام اليمن لاتفاق طريق الحرير بما يعزز الشراكة بين البلدين،بحسب وكالة سبأ الرسمية.