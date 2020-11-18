قرار ترمب بشأن الحوثيين الذي سيربك حسابات بايدن والسعودية والامارات تضغطان لإصداره

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤولون أمريكيون إن قرار ضمّ جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب يضع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في صندوق مغلق.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولين قولهم إن ذلك يضع إدارة بايدن في ظروف أشبه بصندوق مغلق، لا تستطيع بسببه تطوير سياستها الخاصة في اليمن، مشيرين إلى أن سحب وإخراج الجماعة من قائمة الإرهاب ليس بالأمر السهل.

وقالت "سي إن إن" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدفع صوب تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية، وقد ينجح في مساعيه، قبل انتهاء مهامه كدبلوماسي في يناير المقبل.

وأوضح المسؤولون أن محاولات "بومبيو" تواجه رفضاً من قبل آخرين في الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.

ولفتوا إلى أن السعودية والإمارات حثتا بومبيو على القيام بهذه الخطوة، في حين تُنتظر زيارته إلى الدولتين، خلال الأسبوع الجاري.

هذا وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وذلك قبل مغادرته منصبه في يناير المقبل.