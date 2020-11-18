ترمب يغضب من مسئول رفيع ويطيح به من منصبه فورا والمسئول يرد

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، كريس كريبس، قائلاً إنه أدلى ببيان "غير دقيق بتاتاً" بشأن أمن الانتخابات الأميركية.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

كما أضاف: "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمت إقالته من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

في المقابل، وبعد دقائق، غرد كريس على حسابه قائلاً: "تشرفت بخدمتي في الوكالة، أنجزنا الأمور بشكل جيد".

يذكر أنه في 13 نوفمبر الحالي، نفت السلطات الانتخابية الأميركية وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

إلى ذلك أضافت: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فَقَدَ أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال". وتابع بيان السلطات الانتخابي: "رغم علمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

يذكر أن بعض التقارير الأميركية كانت أفادت بأن نظام تصويت يُسمّى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى، إلا أن أية دلائل لم تثبت ذلك حتى الآن.