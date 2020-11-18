تهنئة خاصة الى الملك سلمان واشادة بالانجازات الكبيرة

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي برقية تهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، هنأه فيها بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشار الرئيس إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، في مختلف المجالات، التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة من التطور والنماء.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبر الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وللحكومة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية.. متمنيًا له موفور الصحة والسعادة.

ويصادف اليوم (الأربعاء) 3/‏ ربيع الآخر/‏ 1442هـ الموافق 18/‏ نوفمبر/‏2020 مناسبة مرور ستة أعوام على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.،خلفا للملك الراحل عبدالله.