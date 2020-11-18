أول وفد حكومي بحريني رسمي في تاريخ البلاد يتوجة إلى إسرائيل

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 259

توجه أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب.

وذكر موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الرحلات الجوية، أن "رحلة طيران الخليج رقم جي.إف972، أقلعت من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى تل أبيب"، مشيرا إلى أن البلدين يتطلعان إلى توسيع التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويعتبر التصويت النهائي للحكومة، إيذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حيز التنفيذ، ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران