بعد تدمير التعليم ...المليشيات الحوثية تتاجر بالشهادات الجامعية

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشف أكاديميون يمنيون أن مليشيات الحوثي الانقلابية لجأت إلى بيع شهادات جامعية مزورة في عدد من المجالات بما فيها الطب من جامعات في صنعاء وإب والحديدة.

وحذر الأكاديميون من أن هناك أكثر من 70 شهادة مزورة من محافظة إب وحدها، مؤكدين أن حامليها لم يتخرجوا في أي كلية، وبينها شهادات في مجال طب الأسنان، وأفادوا بأن المليشيات لم تكتف بسجن وتعذيب الأكاديميين وتجويعهم بل عمدت إلى المتاجرة بشرف ومكانة الجامعات اليمنية.

ولفتوا إلى أن المليشيات تعرض الشهادة الجامعية بمبلغ 500 دولار، وتشترط على أصحاب الشهادات أن لا يعملوا في اليمن، وأوضحوا أن المغتربين الذين رفضت شهاداتهم من خارج اليمن لجأوا إلى القضاء، لكنهم يتعرضون للابتزاز الحوثي فيما يحظى من يبيع هذه الشهادات بحماية المليشيات.

وبينت الوثائق أن من بين القيادات الحوثية التي تتاجر في الشهادات الجامعية رئيس جامعة إب الدكتور مختار الدميني، الذي منح عددا من الطلاب، بينهم مغتربون، شهادات جامعية من دون حضور أي امتحانات.

وكشفت تلك الوثائق أن سعر الشهادات التي تاجر بها الدميني تصل إلى 35 ألف دولار.

وقالت مصادر في صنعاء، إن المليشيات لم تبع الشهادات الجامعية بل شهادات التعليم العام، إذ تجبر رؤساء اللجان في المدارس الحكومية أثناء اختبارات الشهادات النهائية على توريد مبالغ مالية من جميع الطلاب إلى المركز التعليمي مقابل معدلات عالية، ومن لا يدفع يرسب