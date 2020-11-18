6 دولة أفريقية في طريقها للتطبيع لصالح إسرائيل في قضايا الصراع الفلسطيني بالأمم المتحدة

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هناك 6 دول أفريقية، بينها السودان، قابلة لاتخاذ قرار استراتيجي يجعلها تغير سلوكها التقليدي في التصويت حول قضايا الصراع الفلسطيني