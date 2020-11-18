6 دولة أفريقية في طريقها للتطبيع لصالح إسرائيل في قضايا الصراع الفلسطيني بالأمم المتحدة

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هناك 6 دول أفريقية، بينها السودان، قابلة لاتخاذ قرار استراتيجي يجعلها تغير سلوكها التقليدي في التصويت حول قضايا الصراع الفلسطيني
- الإسرائيلي في الأمم المتحدة، لتتحول من التصويت الأوتوماتيكي ضد إسرائيل، إلى تصويت لصالحها.
- وقال كوهين، إن «إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لإحداث هذا التغيير وهناك تجاوب جدي معها، وليس فقط في موضوع التصويت في الأمم المتحدة».
- وأضاف، أن أفريقيا قارة كبيرة ومهمة، ودولها تصوت وتؤثر على القرارات المتعلقة بإسرائيل في هيئات إقليمية ودولية كثيرة.
- وتوجد لقسم من هذه الدول مصالح مشتركة مع إسرائيل، الأمر الذي يفتح أمامنا فرصا كثيرة للتعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، والطاقة، والزراعة وغيرها.
- وكشف كوهين عن دراسة تعمقت في هذا الموضوع أجريت في أطر علمية مهنية بمشاركة وزارته، وجدت أنه في أعقاب تحسين علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة، بات لديها الاستعداد للتغيير.
- وقد اعتمدت هذه الدراسة على استعراض للوثائق التاريخية التي تتناول كيفية تصويت الدول الأفريقية، فوجدت أنها تصوت بشكل أوتوماتيكي إلى جانب العرب ضد إسرائيل، وفقط في حالات نادرة امتنعت عن التصويت أو صوتت إلى جانبها.
- وأكدت أن هناك فرصة لتغيير تصويت 6 دول أفريقية على الأقل في هذه المرحلة، في حال تم الاهتمام بدفع المصالح المشتركة بينها وبين إسرائيل.
- وذكرت الدراسة، أسماء خمس دول منها، هي: جنوب السودان وتوغو وروندا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
- وقالت إن طريق النجاح لذلك يكون في تقديم مساعدات إسرائيلية لهذه الدول على نطاق اقتصادي وأمني، وكذلك في شق طريق لها لتحسين علاقاتها بالولايات المتحدة.
- وجاء في الدراسة أن «هذه الدول تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل في مختلف المجالات منذ عدة سنوات.
- وبإمكان إسرائيل تطوير هذه العلاقات، خصوصاً في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب، بناء بنى تحتية، واستغلال الموارد الطبيعية والتكنولوجيا والتعليم والأكاديميات، والزراعة والصحة والمياه.
- وبالإضافة إلى ذلك، تعرف هذه الدول أن إسرائيل تعتبر كنزا لها في فتح أبواب واشنطن وإقامة علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية».
- وأشارت الدراسة إلى أن هناك إمكانيات واسعة لزيادة عدد الدول الأفريقية القابلة للتغيير، لكن هناك عقبة أساسية تواجه الجهود لتعزيز العلاقات معها، تتعلق بطبيعة أنظمتها الديكتاتورية الاستبدادية ووجود زعماء غير مقبولين على الغرب بسبب ممارساتهم ضد شعوبهم.
- ولكن لا يجوز لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في أوروبا والمنطقة أن يتركوها.
- وتابعت، أن «الفراغ الذي نتركه تملأه بسرعة تركيا والصين، اللتان تعززان وجودهما في أفريقيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
- فتركيا زادت، فقط خلال العقد الأخير، من عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أربعة أضعاف تقريباً، والصين ضاعفت عشرات المرات من استثماراتها في هذه القارة»