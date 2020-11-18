التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للمليشيات الحوثية واشتداد المعارك في نهم ومأرب وهذه أخر المستجدات من خط المواجهة

الأربعاء 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدميرها منظومة دفاع جوي معادية من نوع {سام - 6} تابعة للميليشيات الحوثية.

وتوعد بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

و تلقت الجماعة ضربات موجعة في معارك شهدتها جبهات مأرب ونهم وضربات جوية، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري للجيش الوطني.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استطاعت خلال معارك تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على امتداد جبهات مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية : «إن المعارك المحتدمة أوقعت خسائر فادحة للميليشيات التي تزج بعناصرها في أنساق تسوقها إلى الموت المحتوم، من خلال تعامل الجيش معها، بمشاركة كبيرة من المدفعية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية».

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة كاملة من الميليشيات الانقلابية إلى حصار مطبق في إحدى الشعاب في الجبهة ذاتها بخطة محكمة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم وأسر آخرين من عناصر الجماعة.

وبحسب المصادر، استعاد الجيش الوطني عدداً من الآليات وكميات من الذخيرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة عناصر الميليشيات.

وفي جبهة المخدرة الواقعة غرب محافظة مأرب أكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية منيت بخسائر ثقيلة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني والمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبحسب ما أورده الموقع الرسمي للجيش الوطني فإن «المعارك المشتعلة منذ أكثر من أسبوعين في جبهة المخدرة، التي يخوضها الجيش والمقاومة أوقعت الخسائر الكبيرة في صفوف الميليشيات وفي عتادها القتالي، بمشاركة من مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف، التي تدك مرابض الميليشيا وتحصيناتها وتعزيزاتها المختلفة».

ونقل الموقع العسكري عن مصادر ميدانية تأكيدها أن المعارك احتدمت في ميمنة وميسرة الجبهة تزامناً مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للميليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط صلب.

وقالت المصادر ذاتها إن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة، المدعومة من إيران، في وقت تشهد فيه جبهات القتال في غرب مأرب وبخاصة في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية