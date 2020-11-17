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احتدام المعارك في جبهة ”المخدرة“ غربي مأرب والميليشيا تتكبد ”خسائر ثقيلة“

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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مُنيت مليشيا الحوثي الانقلابية بخسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران قوات الجيش والمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب.

قائد عسكري ميداني قال لـ”سبتمبر نت” أن المعارك احتدمت اليوم الثلاثاء في ميمنة وميسرة الجبهة تزامناً مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط جبل صلب.

وأكد أن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، واصفاً خسائر المليشيا بالثقيلة والتي ما زالت تتلقى الهزائم الكبيرة على يد أبطال الجيش.

وتشهد جبهات القتال في غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

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