الإيقاع بأكبر شبكة دعارة واتجار بالبشر في عاصمة عربية

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان أنه ” بعد عملية رصد وتعقّب دامت لأكثر من أسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والاتجار بالبشر في لبنان، تمكنت قوة خاصة من وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 16-11-2020 من توقيف الرأس المدبّر لهذه الشبكة في محلة عمشيت، ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1977، سوري) ملقّب بعدة ألقاب منها (صدام، الشبح، الشيخ صدام)”.

وقد تبيّن بحسب بيان قوى الأمن أنه ” يوجد في حقّه 8 بلاغات بحث وتحر بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر”.

وعلى الأثر تمت مداهمة شقتين الأولى في منطقة طبرجا، والثانية في منطقة البوار، وتم توقيف مجموعة من الفتيات يعملن لديه في مجال الدعارة

ونتيجة التحقيق الأولي، تبيّن أن (ص. ط.) تساعد (م. ع.) في تسهيل وإدارة عمليات الاتجار بالفتيات، وأنها تحجز جوازات سفرهنّ وترغمهنّ على ممارسة الدعارة”.

ولفت البيان الى ” أن الموقوفين أودعوا مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب للتوسّع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص”.