استشهاد قائد عسكري رفيع بمأرب

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد قائد عسكري رفيع إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب مصادر عسكرية فان العميد ناجي بن ناجي رئيس الشعبة الفنية استشهد في معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة ماس، شمال غرب مأرب

وتشهد جبهات القتال في نهم وغربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.